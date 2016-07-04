Суд обрав для військового прокурора сил АТО Кулика запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення суд прийняв пізно увечорі.

Сьогодні ж, 4 липня, суд відсторонив Кулика від посади військового прокурора сил АТО на 2 місяці.

Як повідомляв УНІАН, НАБУ 1 липня направило до суду клопотання про обрання Кулику запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета, а також про відсторонення від займаної посади.