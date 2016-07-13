У НАБУ кажуть, що викликали Кулика для ознайомлення з матеріалами допиту

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомила прес-секретар НАБУ Світлана Оліфіра.

«Кулик був викликаний не на допит. Він був викликаний для ознайомлення з матеріалами допиту. Як ви пам’ятаєте, у день, коли Кулику суд мав обрати запобіжний захід, відбувався його допит, і він попросив ознайомитись з матеріалами допиту. Оскільки цей допит мав відеофіксацію, а це півторагодинне відео, то з цими матеріалами ознайомлення було перервано через судове засідання щодо обрання Кулику запобіжного заходу. Відтак, сьогодні його викликали для того, щоб продовжити ознайомлення з протоколом допиту, який відбувався раніше», - сказала Оліфіра.

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Вона також зазначила, що сьогодні в НАБУ його більше ні про що не запитуватимуть.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня детективи НАБУ провели обшук за місцем проживання Кулика. Того ж дня детективи вручили Кулику письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368-2 КК України (незаконне збагачення).

1 липня Солом'янський районний суд Києва заарештував на час досудового розслідування два автомобілі, три квартири, земельну ділянку, два паркомісця, одне нежитлове приміщення і низку банківських рахунків, якими володіє Кулик.

4 липня Солом'янський райсуд за клопотанням НАБУ відсторонив Кулика від виконання службових обов'язків на 2 місяці.

Того ж дня суд обрав для Кулика запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Водночас сьогодні, 13 липня, Апеляційний суд Києва поновив Кулика на посаді прокурора сил АТО.

Також сьогодні Кулика викликали до НАБУ. За словами прокурора, з якою метою його викликали.