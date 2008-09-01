Справу Жванії пустили по другому колу

Апеляційний суд м. Києва направив на повторне розслідування до Генпрокуратури кримінальну справу за звинуваченням колишнього голови Радянського райсуду столиці Богдана ВАВРИМЧУКА в нібито незаконному ухваленні ним у 1999 році рішення про проживання в Україні народного депутата Давида ЖВАНІЇ.

Про це УНІАН повідомив представник інтересів Д.ЖВАНІЇ в суді, народний депутат Геннадій МОСКАЛЬ.

"Апеляційний суд відмовився розглядати дану справу, не знайшовши в діях Б.ВАВРИМЧУКА складу злочину, і повернув дану справу до Генеральної прокуратури України", - сказав він.

За словами Г.МОСКАЛЯ, кримінальну справу проти Б.ВАВРИМЧУКА порушила Генпрокуратура за статтями ч.1 ст.364 і ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем і службова підробка).

Як повідомляв УНІАН, 21 липня Подільський райсуд визнав правомірними дії Генпрокуратури щодо порушення кримінальної справи про незаконність отримання Д.ЖВАНІЄЮ українського громадянства.

Цим самим суддя Подільського суду залишив без задоволення скаргу Д.ЖВАНІЇ щодо незаконності порушення проти нього кримінальної справи про набуття ним українського громадянства.

Г.МОСКАЛЬ, коментуючи тоді це судове рішення, зазначив, що сторона Д.ЖВАНІЇ обов’язково подаватиме апеляцію і готова у цій справі дійти до найвищої судової інстанції – Верховного суду України.

Довідка УНІАН. Генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО раніше звернувся до суду із заявою про скасування рішень, що дозволили народному депутату Д.ЖВАНІЇ одержати свого часу українське громадянство.

Суть претензій прокуратури полягала суперечності даних щодо часових періодів перебування й проживання Д.ЖВАНІЇ в Україні, які були підставою для прийняття рішень, що дозволили йому одержати українське громадянство.