Голова НКРЕ поскаржився на неодноразові спроби втручання у його роботу

Про це Вовк сказав в інтерв'ю "Економічній правді".

"У нас (з Кононенко - Ред.) важкі стосунки, тому що він неодноразово просив про речі, в яких я йому відмовляв", - сказав Вовк.

"Наприклад, він говорив, що Крючкови з "Енергомережі" - непогані хлопці. Потім він свою думку змінив, а я зрозумів, що на нього не потрібно ображатися. До нього як до заступника голови фракції приходить багато людей з проханнями, і він іноді в командному тоні намагається це ретранслювати. Однак у мене немає завдання їх виконувати", - заявив глава НКРЕ.

"На ринку більше чуток, що у мене з ним стосунки so-so. Тобто вони в рамках пристойності, але були випадки, коли на рівні АП намагалися робити очні ставки, предметом яких було помирити мене з Кононенком, якого я нібито образив", - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України не змогла прийняти законопроект №2966 про Національну комісію, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, і відправила документ на повторне друге читання.

Раніше голова НКРЕКП Дмитро Вовк заявляв, що прийняття закону "Про Національну комісію, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП)" дозволить оновити кадровий склад цієї комісії, а також знизити залежність від інших органів у прийнятті рішень. Комісія зможе встановлювати рівень зарплат співробітників, який буде їх мотивувати, і дозволить залучати професійних співробітників.