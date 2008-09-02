ВР перевірятиме поставки в Грузію української військової техніки
"За" голосували 217 нардепів
Верховна Рада України створила тимчасову слідчу комісію з перевірки фактів постачання Грузії української військової техніки з порушенням норм українського законодавства та міжнародного права.
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 217 народних депутатів із 446, зареєстрованих у сесійній залі.
Для створення комісії необхідно 150 голосів народних депутатів.
“За” проголосували 172 народних депутати з Партії регіонів, 1 – з блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, 27 - від Компартії, 17 – від блоку Литвина.
Автор проекту постанови, депутат від Партії регіонів Валерій КОНОВАЛЮК зазначив, що комісія має забезпечити перевірку і контроль за постачанням озброєння в Грузію.