ВР перевірятиме поставки в Грузію української військової техніки

Верховна Рада України створила тимчасову слідчу комісію з перевірки фактів постачання Грузії української військової техніки з порушенням норм українського законодавства та міжнародного права.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 217 народних депутатів із 446, зареєстрованих у сесійній залі.

Для створення комісії необхідно 150 голосів народних депутатів.

“За” проголосували 172 народних депутати з Партії регіонів, 1 – з блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, 27 - від Компартії, 17 – від блоку Литвина.

Автор проекту постанови, депутат від Партії регіонів Валерій КОНОВАЛЮК зазначив, що комісія має забезпечити перевірку і контроль за постачанням озброєння в Грузію.