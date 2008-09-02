Тимошенко прийшла до парламенту

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО прибула до Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, зараз вона у сесійній залі, де триває дискусія щодо черговості розгляду питань порядку денного.

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК оголосив розгляд питання про обрання першого заступника і заступника голови ВР України.

У той же час ряд народних депутатів наполягають на необхідності в першу чергу розглянути питання щодо законопроектів про підвищення престижності шахтарської праці.