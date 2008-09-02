Тимошенко прийшла до парламенту
18:38, 02 вересня 2008Політика
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Прем`єр - у сесійному залі
|Юлія Тимошенко
Як передає кореспондент УНІАН, зараз вона у сесійній залі, де триває дискусія щодо черговості розгляду питань порядку денного.
Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК оголосив розгляд питання про обрання першого заступника і заступника голови ВР України.
У той же час ряд народних депутатів наполягають на необхідності в першу чергу розглянути питання щодо законопроектів про підвищення престижності шахтарської праці.
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