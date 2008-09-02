Депутати "Нашої України" залишили сесійну залу парламенту

Народні депутати від “Нашої України”, які входять до фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, залишили сесійну залу парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, це відбулося після того як ВР подолала вето Президента України на закон «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України».

В сесійній залі залишилися лише народні депутати із фракції НУ-НС, які входять до депутатської групи «Народна самооборона». Також у сесійній залі залишися народний депутат України Анатолій ГРИЦЕНКО.

Крім того, у залі також немає депутатів від фракції Блоку Литвина.