Оприлюднені результати екзит-полів на проміжних виборах

Згідно з результатами екзит-полів, на проміжних виборах народних депутатів в окрузі № 85 (Івано-Франківська область) переміг кандидат від «БПП» Сергій Насалик (22,1%), в окрузі № 27 (Дніпро) – Тетяна Ричкова (самовисуванець) (46,1%), в окрузі № 206 (Чернігівщина) - Максим Микитась (самовисуванець) (32%).

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Згідно за даними екзит-полу, в окрузі №85 найбільше виборців підтримали Насалика («БПП», 22,1%), на другому місці - Віктор Шевченко (УКРОП, 18,7%), на третьому – Оксана Тебешевська (ВО "Свобода, 13,2%), за ними йдуть Микола Гошовський ("Патріот", 9,9%), Ольга Сікора (ВО "Батьківщина", 9,2%), Адріан Волгін ("Сила людей", 6,6%), Олег Савка ("Народний рух України", 6,2%).

У виборчому окрузі № 27 самовисуванку Ричкову підтримали 46,1% опитаних виборців, Загіда Краснова (самовисування) - 30,5%.

В окрузі №206 перемогу здобув самовисуванець Микитась - 32%, на другому місці - Юрій Власенко (ВО "Батьківщина", 28,4%), на третьому Дмитро Блауш (Радикальна партія Олега Ляшка, 10,5%), на четвертому – Єгор Фірсов (самовисування, 5,2%).

Загалом у ході екзит-полів було опитано: в Івано-Франківській області 1972 виборців на 40 дільницях; у Дніпрі - 1992 виборців на 40 дільницях; у Чернігівській області – 2915 виборців на 60 дільницях.