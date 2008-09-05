Американські юристи проведуть семінари для українських журналістів

Протягом 18-26 вересня 2008 року відбудеться серія навчальних семінарів для суддів та журналістів на тему «Судова влада та засоби масової інформації», в Києві, Львові та Вінниці. Семінари організовує Проект "Україна: верховенство права".

Головними доповідачами на семінарах виступлять:

- Богдан Футей, суддя федерального суду претензій, Вашингтон (США);

- Гарі Хенґстлер, директор Національного центру стосунків судів ЗМІ ім. Дональда В. Рейнолдса, Університет Невади-Ріно (США);

- Ліа Гуровіц, директор з законодавчих, міжурядових та громадських зв’язків, Суди округу Колумбія (США);

- Шован Батерворс, редактор рубрики «Читачі», газета «The Guardian» (Великобританія).

До участі в семінарах запрошуються редактори та журналісти українських ЗМІ, що хочуть підвищити свій фаховий рівень у висвітленні діяльності судів. Організатори беруть на себе витрати з проїзду, проживання та харчування учасників.

Організатори беруть на себе витрати з проїзду, проживання та харчування учасників. Заявки на участь в семінарі можна скачати на сайті www.ukrainerol.org.ua та надіслати до 10 вересня на адресу agorbal@ukrainerol.org.ua.