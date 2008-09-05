Комісія ВР вирішила, що Добкіна та харківську міськраду час розганяти

Члени Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради України з питань розслідування обставин щодо фактів порушення Конституції України, законів у сфері тарифних, майнових, земельних, бюджетних і фінансових відносин Харківським міським головою Михайлом ДОБКІНИМ і секретарем Харківської міської ради Геннадієм КЕРНЕСОМ при виконанні ними службових обов`язків зробили висновок про необхідність проведення дострокових виборів харківського міського голови і міськради.

Як говориться в заяві комісії, переданій агентству УНІАН, такий висновок зроблено на підставі тих, матеріалів і висновків Комітету ВР з питань державного будівництва і місцевого самоврядування, що є у ТСК.

Крім того, в заяві говориться, що за підсумками вчорашнього засідання Комісії були ухвалені рішення:

- звіт у вигляді інформації ТСК опублікувати в газеті «Голос України»;

- залучити до роботи ТСК по одному представникові від МВС, Генеральної прокуратури України і СБУ;

- на основі одержаної інформації від представників силових відомств направити звернення до Головного управління Державної служби України з проханням перевірити вказані в матеріалах факти щодо порушення Г.КЕРНЕСОМ присяги державного службовця;

- направити звернення до Вищої ради юстиції, Ради суддів, Верховного суду України і Комітету ВР з питань правової політики з приводу перевірки законності ухвалення низки рішень;

- відрядити представника ТСК, народного депутата Олега ГЕЙМАНА для участі у виїзному засіданні Комітету ВР з боротьби з організованою злочинністю і корупцією в м. Харкові;

- врахувати в роботі інформацію і висновки Комітету ВР з питань державного будівництва і місцевого самоврядування;

Разом з тим у заяві говориться: «Комісія не встигла розглянути матеріали, що є у неї в розпорядженні, які свідчать про корупційні зв`язки фігурантів розслідування з рядом народних депутатів України, представниками суддівського корпусу, а також високопоставленими чиновниками системи виконавчої влади. Дані матеріали будуть розглянуті на наступному засіданні ТСК».

Крім того, в заяві зазначається, що в об`єктивності розслідування, одержаних висновків і ухвалених рішень могли переконатися також присутні на засіданні депутати від Партії регіонів, зокрема, заступник голови Комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Дмитро ШЕНЦЕВ, з боку якого «не було висловлено зауважень по жодному з обговорюваних питань».

Також зазначається, що засідання Комісії і ухвалення її рішень пройшли з чітким дотриманням принципу кворуму, оскільки в ухваленні рішень Комісії юридично брало участь п`ять народних депутатів з дев`яти. При цьому пояснюється, що народний депутат Микола КАТЕРИНЧУК «був завчасно ознайомлений з матеріалами і проектом рішень, надіслав письмове повідомлення на адресу комісії про те, щоб комісія зарахувала його голос на підтримку кожного з пунктів рішення», відповідні процедури чого і були оформлені в установленому порядку.

Також повідомляється, що «в даний час Комісія вирішує питання про передачу для перевірки до органів МВС, СБУ і прокуратури України матеріалів, які можуть свідчити про зв`язки члена Комісії, народного депутата Василя ГРИЦАКА з фігурантами розслідування і про його особисту зацікавленість в дискредитації результатів роботи Комісії».

В цілому автори заяви висловлюють впевненість у тому, що ТСК результативно завершить почату роботу.