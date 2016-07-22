Савченко вважає запізнілою ідею про введення воєнного стану

Про це заявила нардеп Надія Савченко, повідомляє "5 канал".

"Чому зараз? За два роки не було введено воєнний стан, і велася просто війна, лилася кров. Чому ми зараз хочемо ввести воєнний стан? Для чого? Для того, щоб в країні все одночасно зупинилося? "– сказала Савенко.

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"Зараз вже пізно вводити воєнний стан, треба було його робити в 2014 році, в Криму", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що РНБО може розглянути питання про введення воєнного стану в разі продовження загострення ситуації на Донбасі.