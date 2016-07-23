Порошенко змінив виконуючого обов'язки керівника ДУСі

Про це йдеться в указі глави держави №309 від 23 липня.

При цьому указом №308 Порошенко увільнив Сергія Борзова від тимчасового виконання обов’язків керівника Держуправління справами.

Нагадаємо, 18 червня Порошенко призначив Куцика заступником керівника ДУС.

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Нагадаємо, у серпні 2015 року Порошенко звільнив Сергія Березенка з посади керівника ДУС у зв’язку з обрання його народним депутатом на довиборах у окрузі №205 (Чернігів) і призначив виконуючим обов'язки керівника управління Сергія Борзова.

ДУС є спеціальним державним органом з матеріально-технічного, соціально-побутового та іншого забезпечення діяльності президента, Верховної Ради, Кабінету міністрів, Ради національної безпеки і оборони та інших держорганів, а також міжнародних дипломатичних представництв в Україні.