Порошенко звільнив Березенка з посади керівника ДУС

Відповідний указ №518/2015 розміщено на сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Центральна виборча комісія продовжила до 25 вересня термін для реєстрації новообраного народного депутата Березенка на підставі його заяви про наявність поважних причин, які перешкоджають йому в установлений законом 20-денний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів подати документи, необхідні для реєстрації його депутатом.

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"Заява подана Березенком С.І. у зв’язку з відсутністю указу президента України про звільнення його з займаної посади керівника Державного управління справами", - підкреслили в ЦВК.

Центральна виборча комісія 3 серпня визнала Березенка обраним народним депутатом в окрузі №205.