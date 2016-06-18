Порошенко призначив нового заступника керівника ДУСі

Текст відповідного указу №259 від 17 червня розміщено на сайті глави держави.

Нагадаємо, у серпні 2015 року Порошенко звільнив Сергія Березенка з посади керівника Державного управління справами у зв’язку з обрання його народним депутатом на довиборах у окрузі №205 (Чернігів) і призначив виконуючим обов'язки керівника управління Сергія Борзова.

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