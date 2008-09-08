Литвин каже, що союз Тимошенко і Януковича буде актуальний
Якщо не відновлять коаліцію....
Колишній спікер Верховної Ради, лідер блоку свого імені Володимир ЛИТВИН вважає, що якщо не буде відновлено коаліцію, буде актуальним новий варіант союзу Партії регіонів і БЮТ.
Про це він сказав в інтерв`ю газеті “Дело” №160 (674) від 8 вересня.
За словами В.ЛИТВИНА, на шляху альянсу цих політичних сил постане проблема кандидатури майбутнього прем`єра. ”Якщо в цьому питанні одна зі сторін не буде задоволена, вона зробить усе, щоб спровокувати вибори. Для цього і в Партії регіонів, і в БЮТ є вже випробуваний Блоком Тимошенко спосіб - складання 150 мандатів, обнулення парламентського списку”, - сказав він.
В.ЛИТВИН також зазначив, що виборів ніхто не хоче, оскільки хто перший ініціює вибори - той програє. Особливо, на думку В.ЛИТВИНА, це стосується тих, хто буде лобіювати підвищення прохідного бар`єру.
Як повідомлялося, минулого тижня депутати БЮТ разом з депутатами з Партії регіонів і КПУ прийняли законопроекти, які, зокрема, обмежують владу Президента, і не проголосували за резолюцію НУ-НС щодо Грузії.
У блоці “Наша Україна – Народна самооборона” такі дії БЮТ назвали зрадою та ухвалили рішення про вихід з коаліції.