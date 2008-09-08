Литвин каже, що союз Тимошенко і Януковича буде актуальний

Колишній спікер Верховної Ради, лідер блоку свого імені Володимир ЛИТВИН вважає, що якщо не буде відновлено коаліцію, буде актуальним новий варіант союзу Партії регіонів і БЮТ.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті “Дело” №160 (674) від 8 вересня.

За словами В.ЛИТВИНА, на шляху альянсу цих політичних сил постане проблема кандидатури майбутнього прем`єра. ”Якщо в цьому питанні одна зі сторін не буде задоволена, вона зробить усе, щоб спровокувати вибори. Для цього і в Партії регіонів, і в БЮТ є вже випробуваний Блоком Тимошенко спосіб - складання 150 мандатів, обнулення парламентського списку”, - сказав він.

В.ЛИТВИН також зазначив, що виборів ніхто не хоче, оскільки хто перший ініціює вибори - той програє. Особливо, на думку В.ЛИТВИНА, це стосується тих, хто буде лобіювати підвищення прохідного бар`єру.

Як повідомлялося, минулого тижня депутати БЮТ разом з депутатами з Партії регіонів і КПУ прийняли законопроекти, які, зокрема, обмежують владу Президента, і не проголосували за резолюцію НУ-НС щодо Грузії.

У блоці “Наша Україна – Народна самооборона” такі дії БЮТ назвали зрадою та ухвалили рішення про вихід з коаліції.