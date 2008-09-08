Тимошенко вважає нову коаліцію кращою за позачергові вибори

Найгіршим варіантом виходу з політичної ситуації в Україні на сьогоднішній день прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає проведення позачергових виборів до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявила сьогодні на прес-конференції в Києві.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що вважає такий варіант гірше за варіант створення нового формату коаліції.

Позачергові вибори, за її словами, «поховають будь-яку надію на той курс, який ми декларуємо і виконуємо… Потрібно буде поставити крапку на владі демократичної коаліції», - заявила вона, зазначивши, що вести країну до дострокових виборів безвідповідально.

Найкращим же варіантом прем`єр-міністр вважає відновлення дії демократичної коаліції. Реалізація такого варіанту, переконана прем`єр, «повністю перебуває в руках у Президента».

«Тому що він зруйнував, він вивів свою команду з демократичної коаліції, і він сьогодні забороняє вести переговори щодо її відновлення», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.