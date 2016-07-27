Пайєтт заявив, що вже не береться робити будь-які прогнози щодо подальших дій РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це Пайєтт сказав під час дискусійного клубу, організованого фондом «Відкрий Україну».

"Я давно відмовився робити будь-які прогнози щодо тих дій, які збирається чинити Росія", - заявив Пайєтт, коментуючи ймовірність повномасштабного військового вторгнення РФ.

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"І для нас очевидно, і як президент Обама дав чітко зрозуміти, що до тих пір, поки Росія наполегливо продовжуватиме здійснювати порушення українського суверенітету та територіальної цілісності, ми змушуватимемо її платити за це ціну. Але це не є нашим вибором. Повернення до тих відносин, які раніше ми мали з Росією, не відбудеться до того часу, поки агресія Росії проти України триватиме", - додав Пайєтт.

Раніше Пайєтт наголосив, що порушення режиму припинення вогню на Донбасі має припинитися.