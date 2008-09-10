У Тимошенко пояснили, чому людину Балоги не пустили на Кабмін

Секретаріат Президента повинен повідомляти про заміну представника глави держави для участі в засіданні уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Петро КРУПКО сьогодні журналістам у Кабінеті Міністрів, коментуючи те, що керівник служби Секретаріату Президента зі зв`язків з Верховною Радою та Кабінетом міністром Ян БЕРНАЗЮК не зміг потрапити на засідання уряду.

«Наскільки мені відомо, представником Президента в уряді є Олександр ШЛАПАК. У разі, якщо замість нього приходила інша людина, вона приносила лист із Секретаріату Президента з проханням про заміну», - сказав П.КРУПКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні керівник Головної служби забезпечення зв`язків з Верховною Радою України і Кабінетом Міністрів Секретаріату Президента Я.БЕРНАЗЮК заявив, що представників Секретаріату Президента, зокрема його особисто, не пустили на засідання уряду.

Він наголосив, що всі необхідні процедури Секретаріат виконав, зокрема в Кабмін було передано відповідний лист за підписом голови Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ з проханням про присутність на засіданні Я.БЕРНАЗЮКА. «Сьогодні вперше за 17 років незалежності України прем`єр-міністр не пустив представника Президента України на засідання Кабміну», - заявив Я.БЕРНАЗЮК. Він зазначив, що представники Секретаріату Кабміну попросили його покинути будівлю «через те, що прем`єр-міністр заборонила (йому – УНІАН) брати участь у засіданні». Я.БЕРНАЗЮК пов`язує відмову в допуску на засідання уряду з тим, що Кабмін планує сьогодні розглянути чотири питання, в яких, за його словами, простежується «чіткий кремлівський слід».