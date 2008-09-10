Балога у передчутті того, як зчепляться Тимошенко із Януковичем

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА прогнозує, що Блок Юлії Тимошенко, Партія регіонів та Комуністична партія України недовго діятимуть злагоджено і скоро почнуть ворогувати.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, таку думку В.БАЛОГА висловив сьогодні.

За словами В.БАЛОГИ, спільні голосування у Верховній Раді фракцій БЮТ, Партії регіонів і комуністів, перелік прийнятих законопроектів, які втручаються у сферу конституційних повноважень Президента, плани зі зміни державного устрою – усе це чіткі свідчення діяльності в парламенті новоутвореної «партії влади».

Він вважає, що вперше в новітній українській історії склався політичний альянс різновекторних сил, який грунтується навіть не на умовній ідеології, а на прагматичному намаганні нашвидку захопити якнайбільше владних повноважень, не вельми переймаючись наслідками цього для країни.

«Ще донедавна конкуренція між нинішніми учасниками «партії влади» була настільки гострою, що часто нагадувала боротьбу на взаємне знищення, причому на всіх фронтах – від ідеологічного до інформаційного. Теперішній союз вчорашніх непримиренних антагоністів є чудернацьким поєднанням популізму, великого капіталу, древніх ленінських гасел і безмежних владних апетитів», - переконаний глава Секретаріату Президента.

Він зазначив, що перші рішення нової «партії влади» прийняті «явно в стані афекту». «Адже внаслідок зрадницької змови БЮТ з «регіоналами» і комуністами була акумульована конституційна більшість голосів, що викликало конвеєрне голосування. Цілком зрозуміло, чому найперше альянс коаліційної фракції з опозицією взявся саме за корекцію законодавства, яке встановлює рівновагу у владі», - сказав В.БАЛОГА.

Керівник президентського Секретаріату звертає увагу, що ближчим часом «партія влади» старанно уникатиме демонстрації глибоких внутрішніх протиріч. Це стосується, насамперед, питань щодо російської мови як другої державної, вступу України в НАТО, приватної власності на землю. «Фальш у діях «партії влади» відчувається вже зараз. Наприклад, у неї є всі можливості та необхідна кількість голосів для того, щоб винести на розгляд Верховної Ради питання про узаконення державного статусу російської мови. Проте нові союзники не поспішають цього робити, оскільки цей крок остаточно заплутає електорат трьох політичних сил, адже тепер виборці БЮТ повинні полюбити ще й програмні гасла Партії регіонів і комуністів», - зауважив В.БАЛОГА.

Тому, за його висновком, злагодженість у новому альянсі буде недовгою і зміниться ворожнечею. Так завжди відбувається в ситуаціях, коли об`єднання відбувається винятково на засадах корисливого розрахунку. Неминуче проявляться конфлікти на грунті владних амбіцій, зокрема, при розподілі посад і повноважень.

«Партія влади» зруйнує себе зсередини, причому цей процес буде прискореним через те, що союз БЮТ із Партії регіонів і комуністами не знаходить підтримки у виборців усіх трьох політичних сил. Ю.ТИМОШЕНКО буде важко пояснити своїм виборцям у Тернополі, що вона робить в одній компанії з московськими сателітами. Так само буде викручуватися П.СИМОНЕНКО, аби виправдати свою раптову дружбу з представниками нової буржуазії у вбранні від «Луї Віттон». Та й В.ЯНУКОВИЧУ у розмовах із суворими шахтарями рідного Донбасу доведеться підшукати аргументи на користь співпраці з політичною силою, лідер якої звинувачувала його особисто в розкраданні країни зі швидкістю 60 доларів на секунду», – прогнозує В.БАЛОГА.

Глава Секретаріату Президента переконаний, що нова «партія влади» припинить існування, як тільки здорові, проукраїнські сили в БЮТ відмовляться від ідеї створення коаліції з Партією регіонів і комуністами та повернуться до формату демократичної більшості. В іншому випадку аномальний союз буде залишатися постійним чинником нестабільності у владі, що автоматично створюватиме нові вогнища напруженості в суспільстві. «Така «партія влади» країні не потрібна, оскільки не є ні партією, ні владою. Її діяльність - це найгірший сценарій розвитку політичної ситуації», – наголосив В.БАЛОГА.