Тимошенко заявляє, що жодних переговорів про нову коаліцію не веде
"І я прошу припинити провокації"
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що БЮТ не обговорює ніяких нових конфігурацій коаліції в парламенті.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила на прес-конференції в Кабінеті міністрів.
«Зараз не обговорюється ніяких інших конфігурацій коаліції, окрім демократичної коаліції. І я прошу припинити абсолютно всі провокації на цю тему», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Прем`єр-міністр підкреслила, що в разі повернення фракції НУ-НС до складу коаліції, питання про переформатування більшості не виникне.
Ю.ТИМОШЕНКО також вважає неприйнятним виходом з ситуації, що склалася, проведення дострокових виборів у парламент. «Дострокові вибори – це практично знищення нормального життя країни», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.