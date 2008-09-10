Яценюк думає, що бюджет-2009 до Ради принесуть як завжди - вночі

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що проект державного бюджету на 2009 рік до парламенту не надійшов.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав під час зустрічі під час зустрічі з керівниками органів місцевого самоврядування, виконавчої влади постраждалих від повені районів Вінницької області.

За його словами, згідно з законодавством України проект бюджету на наступний рік мав надійти до 15 вересня. Він зазначив: «думаю, що буде як завжди – за одну ніч уряд проголосує бюджет, за ту ж ніч вкинуть у ВР». А.ЯЦЕНЮК припустив, що за допомогою «політичних компромісів» буде прийнятий проект бюджету на наступний рік, як це бувало завжди.