Москва намагається видавити Ющенка активної політичної гри?

Росія певний час виявлятиме підтримку прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО, “скандалізуючи відносини” з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ.

Таку думку на прес-конференції в УНІАН висловив директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ.

За його словами, “Росія не буде скандалізувати відносини з Ю.ТИМОШЕНКО, щоб було продемонстровано, що це ефективний політик, який несе Україні мир на російському напрямку, і буде робити все, щоб скандалізувати відносини з В.ЮЩЕНКОМ, показуючи його, так би мовити, неконструктивну позицію на російському напрямку української дипломатії”.

В.КАРАСЬОВ наголосив, що Росія веде політичну гру, в якій мають бути політики, які вступили в суперечки між собою. За його словами, заради підтримки Росії “вони один перед одним і одночасно перед Кремлем тоді будуть демонструвати свою відданість”. “Кремль зацікавлений, щоб завжди до України було декілька ключів від декількох замків, до декількох дверей”, - вважає політолог.

Він переконаний, що на сьогодні головне завдання Росії докласти всіх зусиль, щоб Україна відмовилась від вступу в НАТО, від приєднання до Плану дій щодо членства в Альянсі. За словами В.КАРАСЬОВА, все робитиметься для витіснення В.ЮЩЕНКА з “активної політичної гри”. За його словами, в цьому контексті не випадковою є “нова конфігурація в парламенті і конфігурація еліт”. Політолог зауважив, що спільне голосування фракцій Партії регіонів та БЮТ свідчить про домовленості між ними. За його словами, йдеться про “змову кулуарну, під килимом, під столом, за ширмою, за кулісами”.

В.КАРАСЬОВ також вважає, що Росія діятиме по відношенню до України “з позиції “м’якої” сили”. За його словами, вона впливатиме на Україну через “політичні сили, які з геополітичної точки зору є наближеними до нинішнього курсу Росії”.

Експерт зазначив, що РФ підтримуватиме політичні партії, сили, які є відкрито проросійськими і висловлюють проросійську, антинатовську орієнтацію, а також різні громадські рухи, експертні центри, російські общини, особливо в Криму, і впливатиме на зміни владних конфігурацій в Україні.