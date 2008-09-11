Луценко зізнався, що за останній рік прочитав близько 20 книг

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО готовий витратити 1 млн. грн. для забезпечення художньою літературою вищих закладів освіти МВС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на відкритті 15-ї національної книжкової виставки-ярмарку «Форум видавців у Львові», що проходить 11-14 вересня.

«Ідея проста: сто книжок від Шекспіра до Багряного, по десять екземплярів на шість університетів МВС, де навчається близько 40 тисяч курсантів», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За словами міністра, бібліотеки закладів освіти МВС технічно майже повністю укомплектовані, а ось комплектація художньої літератури дуже застаріла, а випускник міліцейського вузу, окрім професійної підготовки, «має бути грамотною сучасною людиною». «Я стикнувся з тим, що один не знав, що таке «12 стільців» Ільфа і Петрова, не дивлячись на те, що Ільф і Петров навіть працювали у міліції», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

Міністр зізнався, що сам за останній рік прочитав близько 20 книг, серед яких сучасні українські автори: Оксана ЗАБУЖКО, Юрій АНДРУХОВИЧ, Марія МАТІОС.

Прищеплювати любов до читання у МВС вирішили спочатку з вузів, наступного року вже планують забезпечити художньою літературою внутрішні частини, а згодом - чергові частини та ізолятори, повідомив міністр.