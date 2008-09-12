Ющенко обіцяє, що танки під парламент не потягне

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що силового варіанту розв’язання кризи в Україні не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи перед жителями села Водяники Золотоноського району Черкаської області.

«Хтось розповідає страшилки про силовий спосіб, надзвичайний стан, звернення до силових методів розв’язання конфлікту. Я даю гарантію: жодна з цих позицій не пройде», - сказав Президент.

Президент наголосив, що Україна є демократичною державою і за останні чотири роки продемонструвала свою здатність вирішувати конфлікти у мирний спосіб.

«Якої б сили конфлікт не був, ніхто під парламент танки не тягнув», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Він також висловив упевненість, що ніхто не буде застосовувати силу, і конфлікт буде вирішено через діалог. «Ми – вільна нація. Через діалог, через спілкування ми знайдемо демократичний вихід з кризи», - підкреслив Президент, зауваживши водночас, що сьогодні важко говорити, який саме вихід буде знайдено.