Янукович відмахується - тимчасовий союз не значить, що ПР іде на поводі

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про затребуваність тимчасових політичних союзів, зокрема, у парламенті.

Про це В.ЯНУКОВИЧ пише в статті «Історичний ліміт часу, відведений «помаранчевій» владі, вичерпано. Настають нові часи», яку опублікувала сьогодні газета «Комсомольськая правда в Украине» (№200 за 12-18 09.2008 р.).

«Сьогодні ми робимо все можливе, щоб на руїнах розваленої коаліції не виник черговий політтехнологічний клон. Тому в парламенті ми голосуємо з тими, чиї інтереси на цьому етапі не суперечать інтересам українського народу та держави. Я думаю, наші однодумці розуміють це. Створення в парламенті ситуативної більшості не означає, що ми йдемо в когось на поводі. Тимчасові союзи теж потрібні», – пише лідер ПР.

Водночас В.ЯНУКОВИЧ вважає, що було б добре, якби такі союзи «з часом трансформувалися в широкий політичний фронт», зазначивши також, що в Партії регіонів розуміють, що «політичний егоїзм «оранжевої» сили, яка розкололася, дуже часто переважає над загальнонаціональними інтересами».

У своїй статті лідер ПР знову наголосив необхідність внесення змін у чинну Конституцію з метою чітко прописати повноваження всіх гілок влади, а також створення надійної системи противаг і неможливості узурпації влади одним з її інститутів, реформу судової системи, децентралізацію влади з передачею широких функцій і повноважень місцевому самоврядуванню, забезпечення розроблення та затвердження основних напрямів внутрішньої та зовнішньої політики в парламенті.

«Хочу особливо наголосити: ми не збираємося скасовувати інститут Президента та не намагаємося позбавляти Президента права бути гарантом Конституції. Ті, хто спекулюють на цій темі, переслідують мету навмисно спотворити суть наших дій», – заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Він також нагадав позицію партії з питань зовнішньої політики, зокрема, про те, що Україні необхідний статус позаблокової держави. «Спроби нинішнього керівництва втягти нас у НАТО загрожують небезпечною напруженістю у відносинах з Російською Федерацією. Це не потрібно ані нам, ані Європі. Саміт Україна - ЄС дав однозначну відповідь, хто насправді гальмує євроінтеграційний процес», - зазначає В.ЯНУКОВИЧ.

Повертаючись до внутрішньої політичної ситуації, він наголосив: «Партія регіонів готова до будь-яких оверштагів провладних партій… Ми пройшли... важкі випробування. Пригадайте 2005 рік і все, що було далі, коли нас переслідували, принижували. Але тепер це вже не проходить».

Крім того, у контексті можливості проведення дострокових парламентських виборів В.ЯНУКОВИЧ пише: «Що це дасть для країни? Нове економічне потрясіння?!… Чи досить політикам мудрості та відповідальності, щоб спробувати використати цей ірраціоналізм для створення в парламенті конфігурації сил, здатних започаткувати новий етап у розвитку держави?».