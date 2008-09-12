Народна Самооборона думає, що вляпалась, - і більше не хоче

Громадянський рух «Народна Самооборона» виключає можливість балотування на наступних парламентських виборах в одному блоці з «Нашою Україною».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Кіровограді повідомив народний депутат з фракції НУ-НС (представник «Народної Самооборони») Юрій ГРИМЧАК.

За його словами, від самого початку спільної роботи в блоці серед «нашоукраїнців» відчувалось зверхнє ставлення до колег з «Народної Самооборони». «Нас попереджали перед вступом в НУ-НС: хлопці, ви самі не знаєте, в що вляпались», - розповів Ю.ГРИМЧАК. Він також зауважив, що політична сила, яку він представляє, має погляди на державний устрій, відмінні від «Нашої України». «Ми завжди схилялись до варіанта парламентської або парламентсько-президентської республіки. Роль президента – бути моральним авторитетом нації», - вважає народний депутат.

Ю.ГРИМЧАК також зазначив, що існує варіант приєднання «Народної Самооборони» до Блоку Юлії Тимошенко. «Але це бажання повинне бути взаємним. У БЮТ є розуміння нашої позиції, проте поки що жодних перемовин з даного питання ми не проводили», - підкреслив Ю.ГРИМЧАК.

За його словами, частина партійців з «Народної Самооборони» виступає за самостійне висування на наступних виборах до Верховної Ради України. «Як засвідчують соціологічні дослідження, базовий електорат «Народної Самооборони» становить близько 3%. При нормальній роботі ми можемо подолати цей прохідний бар’єр», - вважає депутат.