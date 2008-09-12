Оніщук: повноваження Президента слід залишити такими як 2004 р.

Міністр юстиції Микола ОНІЩУК переконаний, що парламент не має права “ординарними законами” обмежувати повноваження осіб, які обираються, зокрема Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

За словами М.ОНІЩУКА, ухваленими минулого тижня законами “ВР по суті порушила конституційний баланс повноважень”. “Обсяг повноважень інституцій чи посадової особи, яка обирається, не може бути зменшений після того, як особа зареєструвалася як кандидат на ту чи іншу посаду”, - сказав М.ОНІЩУК.

При цьому він висловив думку, що обмеження повноважень Президента, які були ухвалені у 2004 році, на його переконання, є елементом політичного компромісу. Саме, виходячи з цього, ВР на минулому тижні, по суті, вчинила другу спробу “через ухвалення рядових законів внести зміни до Конституції”. “Повноваження Президента визначені Конституцією і вони не можуть бути змінені ординарними законами, скільки б народних депутатів за них не проголосувало”, - зауважив міністр.