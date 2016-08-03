Путін ніколи не розмовляв з Трампом - Кремль

Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, передає американський телеканал NBC News.

"Ми багато разів говорили раніше, президент Путін ніколи не мав жодних контактів з Трампом, ніколи не розмовляв з ним навіть по телефону. Це стосується і всіх його співробітників", - повідомив він.

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При цьому зазначається, що сам Трамп раніше говорив про свої стосунки з Путіним, але потім сам і спростовував ці слова.

Наприклад, коли Трамп приїхав до Москви з конкурсом "Міс Всесвіт", власником якого він є, він у своєму Twitter написав, чи можуть вони з Путіним стати друзями.

"Як ви думаєте, чи прийде Путін на "Міс Всесвіт" у листопаді в Москві - якщо так, то чи стане він моїм новим накращим другом?" - писав Трамп.