Яценюк: заява Трампа про Крим та Путіна - це переступ етичних і цивілізаційних принципів

"Те, що сьогодні Дональд Трамп каже про Крим, завтра може стосуватися будь-якої іншої частини світу - в Європі, Азії, Америці. Вільний світ потребує єдності і солідарності. Потребує союзництва. Потребуємо спільної підтримки єдиних цінностей", - наголосив у своєму дописі на Facebook лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк, коментуючи заяву кандидата в президенти США щодо можливості визнання незаконної анексії Криму.

Читайте такожТрамп вважає, що мешканцям окупованого Криму Росія більше до вподоби "Заява Дональда Трампа про Крим та Путіна вийшла за будь-які рамки внутрішньої політичної кампанії. Офіційний кандидат у президенти Сполучених Штатів кидає виклик цінностям вільного світу, цивілізованому порядку і міжнародному праву" "Це важко назвати незнанням. Це - переступ етичних і цивілізаційних принципів", - підкреслив він. Арсеній Яценюк наголосив, що Сполучені Штати - лідер вільного світу: "Без лідерства і союзництва цей світ буде зруйнований. Путінами, ле пенами, ассадами, кім чен унами і десятками інших диктаторів, демагогів, популістів". "Американці гідні того, щоб мати відповідального і розумного Президента і Верховного головнокомандувача. Роль такого лідера важко переоцінити", - йдеться в дописі.

"Дональду Трампу варто звернутися за мудрими порадами представників Республіканської партії, які добре розуміють, що таке свобода, міжнародне право і вільний світ. Упевнений, що чимало з них відмежовуються від слів Трампа і усвідомлюють їхню небезпеку", - підкреслив лідер "Народного фронту".

Він наголосив на необхідності "не допустити, щоб будь-яка словесна, політична чи практична авантюра підірвала наші спільні цінності, відкривши шлях для агресорів, диктаторів і терористів": "Те, що сьогодні Дональд Трамп каже про Крим, завтра може стосуватися будь-якої іншої частини світу - в Європі, Азії, Америці".

"Вільний світ потребує єдності і солідарності. Потребує союзництва. Потребуємо спільної підтримки єдиних цінностей. Варіантів немає. Бо лише так захистимо наше майбутнє проти зростаючої загрози невпевненості, страху, ізоляціонізму. Дуже вірю, що мудрість переможе", - підкреслив Арсеній Яценюк.