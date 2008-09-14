24 депутати ПАРЄ хочуть переглянути повноваження делегації Росії

24 депутати Парламентської асамблеї Ради Європи пропонують переглянути повноваження делегації Росії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради Європи, про це йдеться в запиті депутатів про перегляд під час осінньої сесії ПАРЄ з 29 вересня по 3 жовтня повноважень російської делегації на підставі “причин, що виникли”.

“Будучи серйозно стурбованими конфліктом між двома країнами-членами Ради Європи на Південному Кавказі, ми, що нижче підписалися, просимо Асамблею переглянути – на підставі правила 9.1 Регламенту Асамблеї – ратифіковані повноваження російської делегації на підставі серйозних порушень основних принципів Ради Європи, що містяться в преамбулі Статуту”, - зазначається у запиті.

Згідно з правилом 9.1 Регламенту Асамблеї, повноваження делегації можуть переглядатися протягом однієї сесії на підставі правила 8.2, згідно з яким, повноваження можуть переглядатися за умови серйозних порушень базових принципів Ради Європи.

Згідно з Регламентом, запит в перший день роботи сесії ПАРЄ направляється на розгляд Комітету з питань регламенту, який має зробити свій висновок протягом 24 годин і якнайшвидше винести питання на голосування до сесійної зали.

Серед підписантів запиту є два українських члени ПАРЄ: Ольга ГЕРАСИМЮК та Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО.