Представники інтелігенції приготували звернення до політичної еліти
19:35, 14 вересня 2008Політика
2014 0
В УНІАН відбудеться прес-конференція
У понеділок, 15 вересня, о 9:30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Звернення представників української інтелігенції до керівників держави, уряду та всієї політичної еліти країни”.
Учасники – Дмитро ПАВЛИЧКО, Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ, Павло МОВЧАН, Богдан ГОРИНЬ.
Адреса: вул. Хрещатик, 4, конференц-зал.
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