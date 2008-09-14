Представники інтелігенції приготували звернення до політичної еліти

В УНІАН відбудеться прес-конференція

У понеділок, 15 вересня, о 9:30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Звернення представників української інтелігенції до керівників держави, уряду та всієї політичної еліти країни”. Учасники – Дмитро ПАВЛИЧКО, Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ, Павло МОВЧАН, Богдан ГОРИНЬ. Адреса: вул. Хрещатик, 4, конференц-зал. Реєстрація за редакційними посвідченнями на місці.

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