У НУ-НС називають коаліцію трьох - «лише розмовами»

Найбільш реалістичним форматом коаліції сьогодні є союз Блоку Юлії Тимошенко та Партії регіонів.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, заявив лідер Української народної партії, народний депутат України Юрій КОСТЕНКО, додавши, що саме між фракціями БЮТ та Партії регіонів сьогодні ведуться переговори про майбутню коаліцію.

За його словами, «зокрема, уточнюються зміни до Конституції та майбутні повноваження Президента».

Щодо імовірності відновлення «старої коаліції» у форматі “Наша Україна – Народна самооборона” - БЮТ, Ю.КОСТЕНКО повідомив: «Офіційно фракція НУ-НС зверталася до БЮТ з пропозицією провести переговори на основі наших попередніх домовленостей. Офіційно з БЮТ відповіді ми не отримали. Це означає, що БЮТ відмовився від продовження коаліційних переговорів з НУ-НС».

Інформацію про можливість створення коаліції БЮТ та НУ-НС з Блоком Литвина Ю.КОСТЕНКО назвав «лише розмовами», оскільки «офіційних переговорів з Блоком Литвина НУ-НС не веде».

Відповідаючи на запитання про імовірність того, що коаліція між БЮТ та ПР все-таки відбудеться, а, отже, позачергових виборів не буде, Ю.КОСТЕНКО підкреслив: «Одна річ вести переговори, інша – брати на себе юридичну відповідальність за вступ у коаліцію з формально антагоністичною силою. Це стосується як БЮТ, так і ПР. Тому, попри заяви обох фракцій про недоцільність проведення позачергових виборів, виключати повністю сценарій, що через 30 днів вибори таки будуть оголошені, я б не став. У наступні 5, максимум – 10 днів це буде відомо».