Лужков наполягає на розірванні Договору про дружбу з Україною

Мер Москви Юрій Лужков наполягає на розірванні Договору про дружбу між Росією і Україною та підписанні нового документа. Таку думку мер висловив у прямому ефірі телеканалу ТВЦ. За його словами, Україна, на відміну від Росії, у всьому порушувала умови Договору про дружбу, підписаного 10 років тому. "Тому треба закінчити чинність цього документа, сісти за стіл переговорів, сформулювати можливі шляхи взаємин країн і взаємодії влад. Я активний прихильник того, щоб запросити Україну до формування нових відносин і нового договору про дружбу з українським народом", - цитує його РосБізнесКонсалтинг.