Бундестаг готовий активізувати взаємодію з Україною

Бундестаг готовий активізувати двосторонню взаємодію між Україною та Німеччиною.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, готовність до більш активної двосторонньої взаємодії між Україною та Німеччиною на міжпарламентському, міжурядовому рівні і в рамках міжнародних організацій висловили голова комітету Бундестагу у закордонних справах Рупрехт ПОЛЕНЦ і члени комітету Марілуїза БЕК, Вернер ХОЄР і Герт ВАЙСКІРХЕН під час зустрічі з міністром закордонних справ України Володимиром ОГРИЗКОМ, яка відбулася у ході робочого візиту глави МЗС до Німеччини.

У центрі уваги переговорів сторін були також питання безпеки на євроатлантичному просторі. Німецькі політики відзначили, що у ФРН поділяють стурбованість України розвитком безпекової ситуації у Східній Європі.