Україна закликає міжнародну спільноту посилити тиск на Росію, щоб зупинити її агресію проти держав-сусідів

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України щодо 8-ї річниці агресії РФ в Грузії, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«Україна підтверджує повагу до державного суверенітету і територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів та закликає міжнародну спільноту консолідувати зусилля і посилити тиск на Росію до повного припинення агресії проти держав-сусідів», - наголошується в заяві.

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В МЗС зазначили, що 7 серпня виповнилося 8 років з часу розв’язання Росією війни проти Грузії, внаслідок якої під російською окупацією опинилася значна частина території суверенної країни.

В заяві наголошується, що, не отримавши достатньо жорсткої та однозначної реакції міжнародного співтовариства на агресію проти Грузії, Росія обрала наступною мішенню Україну.

«Окупація регіонів Грузії, Автономної Республіки Крим і міста Севастополь, а також триваюча російська агресія на Донбасі свідчать про те, що Росія продовжує грубо порушувати Статут ООН, міжнародне право та свої міжнародні зобов’язання і становить загрозу миру і безпеці на всьому євроатлантичному просторі», - підкреслюється в заяві.

Нагадаємо, у ніч на 8 серпня 2008 року російські військові увійшли в Грузію після спроби Тбілісі відновити контроль над самопроголошеними республіками Південна Осетія і Абхазія. В результаті 5-денної війни Росія визнала незалежність цих двох грузинських регіонів і ввела додаткові війська і озброєння на свої військові бази на цих територіях.

Всі держави світу, за винятком Росії, Венесуели, Нікарагуа і Науру, визнають ці регіони територією Грузії, окупованій Росією.

За офіційними даними грузинської влади, в результаті подій 2008-го загинули понад 400 людей, більше 2 тисяч були поранені.