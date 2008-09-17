У БЮТ підозрюють, що Яценюк серйозно свою відставку не розглядає

Народний депутат України Анатолій СЕМИНОГА (фракція БЮТ) вважає заяву Арсенія ЯЦЕНЮКА про відставку з посади голови Верховної Ради України «піар-ходом».

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.СЕМИНОГА заявив у інтерв’ю журналістам.

«Це піар-хід, який дав можливість Яценюку продемонструвати його світлі наміри», – сказав депутат.

А.СЕМИНОГА додав, що якби А.ЯЦЕНЮК справді наполягав на відставці, то він, написавши заяву, покинув би президію парламенту і передав право вести сесію першому заступнику голови ВР Олександрові ЛАВРИНОВИЧУ.

«Він цього не зробив, бо розуміє, що ніхто його відставки розглядати серйозно не буде, бо сьогодні, як мінімум, не до цих пафосних заяв», - вважає А.СЕМИНОГА.

Він також зазначив, що, оскільки ВР призначила А.ЯЦЕНЮКА головою, то і парламент має голосувати за його відставку. За словами А.СЕМИНОГИ, ВР цього не буде робити до того часу, поки не буде сформована нова коаліція.

Крім того, представник БЮТ наголосив, що у разі оголошення дострокових виборів при неформуванні коаліції А.ЯЦЕНЮК залишатиметься головою Верховної Ради України до обрання нового парламенту.