Журналіст: політв'язня Кольченка переводили до лікарні через дефіцит ваги (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Антон Наумлюк.

За його словами, аналізи Кольченка в нормі, «його вже виписали і він чекає етапування назад. Сьогодні його відвідали члени ГСК (Громадська спостережна комісія – УНІАН) Челябінської області, які перевірили медкарту, поспілкувалися з лікарями. Завтра, очевидно, Кольченко побачиться з уповноваженим з прав людини в області Маргаритою Павловою».

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Як повідомляв УНІАН, українського режисера Олена Сенцова й активіста Олександра Кольченка затримали співробітники ФСБ у Криму навесні 2014 року. Їх етапували до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Обидва провину не визнали.

25 серпня 2015 року суд у Ростові-на-Дону виніс вирок Сенцову і Кольченку. Їх засудили до 20 і 10 років ув'язнення в колонії суворого режиму відповідно.