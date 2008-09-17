Комуністи відзначили річницю приєднання Західної України

Сьогодні близько 100 активістів Львівських організацій Комуністичної партії України, Прогресивної соціалістичної партії України та партії «Київська Русь» провели урочистий мітинг з нагоди 69-ї річниці приєднання західноукраїнських земель до складу УРСР та СРСР.

Як передає кореспондент УНІАН, мітинг відбувся на площі біля монументу Слави по вул. Стрийській у Львові.

У своєму виступі голова обласного осередку ПСПУ Олександр ПОКРОВСЬКИЙ назвав поворотним кроком в історії України приєднання Західної України до складу УРСР, наголосивши, що «без об’єднання західноукраїнських земель до УРСР не була б можливою і перемога радянського народу у Великій вітчизняній війні».

Перший секретар Львівського обкому КПУ Олександр КАЛИНЮК, у свою чергу, зауважив, що приєднання Західної України до складу УРСР «стало запорукою того, що зараз ми маємо справді незалежну державу Україну».

Мітинг лівих сил охороняло близько ста працівників міліції.