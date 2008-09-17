Комуністи відзначили річницю приєднання Західної України
... яке стало запорукою незалежності
Сьогодні близько 100 активістів Львівських організацій Комуністичної партії України, Прогресивної соціалістичної партії України та партії «Київська Русь» провели урочистий мітинг з нагоди 69-ї річниці приєднання західноукраїнських земель до складу УРСР та СРСР.
Як передає кореспондент УНІАН, мітинг відбувся на площі біля монументу Слави по вул. Стрийській у Львові.
У своєму виступі голова обласного осередку ПСПУ Олександр ПОКРОВСЬКИЙ назвав поворотним кроком в історії України приєднання Західної України до складу УРСР, наголосивши, що «без об’єднання західноукраїнських земель до УРСР не була б можливою і перемога радянського народу у Великій вітчизняній війні».
Перший секретар Львівського обкому КПУ Олександр КАЛИНЮК, у свою чергу, зауважив, що приєднання Західної України до складу УРСР «стало запорукою того, що зараз ми маємо справді незалежну державу Україну».
Мітинг лівих сил охороняло близько ста працівників міліції.