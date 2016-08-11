Мотузяник: Мета ФСБ Росії - це дискредитація України в очах міжнародної спільноти

Про це в ефірі телеканалу 112 Україна заявив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

“Це не перше інформаційне "вкидання" в інформаційний простір, який робиться спецслужбами Російської Федерації. Мета очевидна, по-перше, це дискредитація України в очах міжнародної спільноти. Окрім того, це також намагання відволікти увагу мешканців тимчасово окупованого Криму від тієї злочинної діяльності, яку сьогодні чинять російські військовослужбовці в Криму. Зараз відомо, що територія Криму в майбутньому має стати зоною ізольованої військової бази. Вочевидь, цей інформаційне "вкидання" має вселити в людей, що живуть в Криму, що є надзвичайно велика небезпека з боку України, можливі провокації і таке інше”, — зауважив Мотузяник.

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Він запевнив, що жодного пострілу з боку української території не було здійснено, і українською стороною не зафіксовано жодного озброєного конфлікту на території розмежування з тимчасово окупованим Кримом.

Мотузяник підтвердив, що є інформація, що зараз на території анексованого Криму російська армія проводить “контртерористичні навчання”. Тому, вважає він, можливо також в рамках цих навчань робляться подібні інформаційні вкидання. “Звинувачувати Україну в терористичній діяльності абсолютно безпідставно. І тим паче звинувачувати Україну в тому, що на території тимчасово окупованого Криму є наші диверсійно-розвідувальні групи. Це абсолютна нісенітниця і не відповідає дійсності», - наголосив він.

За словами Мотузяника, наразі він не має інформації, кого затримано в Криму нібито як «українських диверсантів».