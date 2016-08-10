У Генштабі України назвали провокацією заяву ФСБ РФ

Про це повідомив спікер українського Генштабу Владислав Селезньов, передає "Радіо Свобода".

Він знову назвав такі заяви російської сторони "провокацією".

"Чотири дні ФСБ вичікувало, а потім з'являється інформація, яка курсувала в соціальних мережах. Але буквально вчора представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький зробив заяву, що на території окупованого Криму ФСБ проводить антитерористичні навчання. Цілком можливо, що це повідомлення (ФСБ Росії – Ред.) лягає в ту інформаційну складову проведення цих навчань», – прокоментував Селезньов.

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Раніше у ФСБ РФ заявили, що затримали групу громадян України, які нібито готували теракти в окупованому Криму. При затриманні загинув співробітник ФСБ.

"Федеральна служба безпеки Російської Федерації запобігла скоєнню в Республіці Крим терористичних актів, підготовлених Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, об'єктами яких були визначені критично важливі елементи інфраструктури і життєзабезпечення півострова", - стверджують у ФСБ.