У Генштабі України назвали провокацією заяву ФСБ РФ
У Генштабі Збройних сил України спростовують заяву Федеральної служби Росії про ліквідацію агентурної мережі української розвідки, яка готувала терористичні акти на півострові.
Про це повідомив спікер українського Генштабу Владислав Селезньов, передає "Радіо Свобода".
Він знову назвав такі заяви російської сторони "провокацією".
"Чотири дні ФСБ вичікувало, а потім з'являється інформація, яка курсувала в соціальних мережах. Але буквально вчора представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький зробив заяву, що на території окупованого Криму ФСБ проводить антитерористичні навчання. Цілком можливо, що це повідомлення (ФСБ Росії – Ред.) лягає в ту інформаційну складову проведення цих навчань», – прокоментував Селезньов.
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Раніше у ФСБ РФ заявили, що затримали групу громадян України, які нібито готували теракти в окупованому Криму. При затриманні загинув співробітник ФСБ.
"Федеральна служба безпеки Російської Федерації запобігла скоєнню в Республіці Крим терористичних актів, підготовлених Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, об'єктами яких були визначені критично важливі елементи інфраструктури і життєзабезпечення півострова", - стверджують у ФСБ.