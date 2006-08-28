Здійснено напад на члена ЦВК

23 серпня 2006 року було скоєно напад на члена Центральної виборчої комісії Ігоря КАЧУРА.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті ЦВК.

В результаті злочину І.КАЧУР отримав черепно-мозкову травму, струс мозку. Нині він перебуває на стаціонарному лікуванні. І.КАЧУР звернувся до правоохоронних органів із заявою про погрозу вбивства та надання йому особистої охорони.