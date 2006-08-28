Здійснено напад на члена ЦВК
17:19, 28 серпня 2006Політика
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Постраждалий просить надати особисту охорону
23 серпня 2006 року було скоєно напад на члена Центральної виборчої комісії Ігоря КАЧУРА.
Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті ЦВК.
В результаті злочину І.КАЧУР отримав черепно-мозкову травму, струс мозку. Нині він перебуває на стаціонарному лікуванні. І.КАЧУР звернувся до правоохоронних органів із заявою про погрозу вбивства та надання йому особистої охорони.
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