Засідання Верховної Ради розпочалося

Засідання Верховної Ради України розпочалося, лідери фракцій пішли на консультації щодо порядку денного на сьогодні

Як передає кореспондент УНІАН, після реєстрації народних депутатів у сесійній залі голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК попросив лідерів фракцій зібратися для узгодження порядку денного на сьогодні.

Зараз засідання парламенту продовжується. Заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО оголошує депутатські запити.