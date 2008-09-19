Засідання Верховної Ради розпочалося
10:14, 19 вересня 2008Політика
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Лідери фракцій радяться
Засідання Верховної Ради України розпочалося, лідери фракцій пішли на консультації щодо порядку денного на сьогодні
Як передає кореспондент УНІАН, після реєстрації народних депутатів у сесійній залі голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК попросив лідерів фракцій зібратися для узгодження порядку денного на сьогодні.
Зараз засідання парламенту продовжується. Заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО оголошує депутатські запити.
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