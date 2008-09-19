Третьяков: між НУНС і БЮТ мости не спалені

Народний депутат із фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Олександр ТРЕТЬЯКОВ виступає проти сепаратних переговорів і домовленостей поза коаліцією.

Про це він сказав в ефірі «5-го каналу», коментуючи ухвалення вчора Верховною Радою в першому читанні проекту Закону «Про внесення змін до деяких законів України (щодо додаткових заходів забезпечення виконання Конституції України)», яким передбачено кримінальну відповідальність за незаконний розпуск парламенту, повідомляє "Главред".

«Я не проти закону про імпічмент, я не проти того закону, який було прийнято сьогодні (18 вересня). Я проти тієї форми, як це було прийнято. Якщо ми коаліція, то ми повинні сідати на раді коаліції й говорити про те, які закони ми хочемо внести», - сказав О.ТРЕТЬЯКОВ.

Депутат зазначив, що в нього склалася думка, що «БЮТом керують уже не ті, хто був на Майдані, а колишні кучмісти», зацікавлені в коаліції БЮТ – Партія регіонів.

При цьому О.ТРЕТЬЯКОВ спростував висловлювання народного депутата від НУ-НС Анатолія ГРИЦЕНКА, що коаліція між НУ-НС, БЮТ і Блоком Литвина неможлива, оскільки між НУ-НС і БЮТ спалені мости.

"Подібні заяви - "це думка одного з депутатів, не більше", - зазначив О.ТРЕТЬЯКОВ. За його словами, А.ГРИЦЕНКО - безпартійний і не може відповідати за позицію партій, що входять до блоку НУ-НС. «Між НУНС і БЮТ мости не спалені», - заявив О.ТРЕТЬЯКОВ.