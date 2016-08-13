Гройсман доручив перевірити готовність до запуску електронного декларування

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив міністру Кабінету міністрів Олександру Саєнку та голові Національного агентства з питань державної служби Костянтина Ващенко перевірити належне виконання заходів із запуску з 15 серпня системи електронного декларування посадовими особами Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та Національного агентства з питань запобігання корупції.

Про це йдеться у дорученні прем'єр-міністра від 13 серпня, повідомили в прес-службі уряду.

"Прошу забезпечити термінове проведення перевірки належного виконання посадовими особами Адміністрації Держспецзв'язку та Національного агентства з питань запобігання корупції заходів по запуску з 15 серпня системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", - йдеться у дорученні.

Раніше Гройсман назвав неприпустимим зволікання із запуском чи можливий зрив початку роботи системи електронного декларування і не виключив персональної відповідальності чиновників за можливу відстрочку початку роботи системи.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в березні 2015 року в рамках виконання умов для отримання Україною безвізового режиму з Європейським Союзом створив Національне агентство з питань запобігання корупції, яке повинно займатися перевіркою майнових декларацій чиновників. Цей орган є ключовим в організації роботи системи електронного декларування, яка повинна почати роботу з 15 серпня.

Разом з тим НАЗК та Держспецзв'язку досі не уклали угоду про проведення експертизи КСЗІ (комплексної системи захисту інформації), що по суті є перевіркою стійкості та злагодженості системи збереження даних електронного декларування. НАЗК не отримало спеціального обладнання, програмного забезпечення та комплекту документації, необхідних для проведення державної експертизи. На думку фахівців Держспецзв'язку, це може призвести до відстрочення запуску системи електронного декларування в Україні.

Раніше президент України Петро Порошенко підкреслив, що не допустить будь-яких затримок і маневрів з декларуванням. За його словами, жодні технічні причини, включно із "сирістю" програмного забезпечення, не можуть бути причиною перенесення запуску системи.