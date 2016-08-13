НАЗК провело екстренне засідання щодо зриву системи запуску електронного декларування

Систему електронного декларування чиновниками свого майна і коштів буде запущено, як і планувалося, не пізніше 15 серпня, якщо Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації видасть атестат відповідності системи електронного декларування вимогам захисту персональної інформації.

Про це, як передає кореспондент УНІАН, на екстреному засіданні Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) заявила його голова Наталія Корчак.

"Ми систему заблокуємо. Якщо не буде подано атестат відповідності системі захисту, інтерфейс з подання декларації не буде активований, а це означає, що ніхто не зможе подати декларацію у строки до того моменту, поки система не отримає атестат. Але рішення запустити її з 15 серпня ніхто не відміняв", - повідомила Корчак.

З метою уникнення зриву запуску е-декларування через відмову Держспецзв'язку у видачі атестата захисту, Корчак запропонувала протягом 13 і 14 серпня всім зацікавленим сторонам усунути всі пов'язані з запуском системи проблеми для того, щоб вона почала працювати у встановлений термін.

Присутні на засіданні представники Нацагентства з протидії корупції, Держспецзв'язку, компанії-розробника системи погодилися усунути всі проблеми, які заважають запуску системи в строк.

Тим часом, у коментарі журналістам голова Держспецзв'язку Леонід Євдоченко зазначив, що програмне забезпечення НАЗК готова на 60%, і Держспецзв'язку готове після усунення всіх зауважень до розробника продовжити процедуру експертизи КСЗІ (комплексної системи захисту інформації), що по суті є перевіркою стійкості та злагодженості системи збереження даних електронного декларування.

"Якщо розробник готовий доопрацювати програмне забезпечення - ми готові працювати разом. Ми не знімаємо з себе відповідальності, завдяки спільним зусиллям ми повинні вирішити це питання", - пояснив Євдоченко.

Він додав, що в Держспецзв'язку є близько 10 грубих порушень програмних модулів реєстру НАЗК, які потрібно вирішити, які саме ці порушення, він не уточнив, пославшись на гриф секретності.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в березні 2015 року в рамках виконання умов для отримання Україною безвізового режиму з Європейським Союзом створив Національне агентство з питань запобігання корупції, яке має займатися перевіркою майнових декларацій чиновників. Цей орган є ключовим в організації роботи системи електронного декларування, яка повинна почати роботу з 15 серпня.

Разом з тим, НАЗК і Держспецзв'язку досі не уклали угоду про проведення експертизи КСЗІ (комплексної системи захисту інформації), що по суті є перевіркою стійкості та злагодженості системи збереження даних електронного декларування. НАПК не отримало спеціального обладнання, програмного забезпечення і комплекту документації, необхідних для проведення державної експертизи. На думку фахівців Держспецзв'язку, це може призвести до відстрочення запуску системи електронного декларування в Україні.

Разом з тим, президент України Петро Порошенко підкреслив, що не допустить будь-яких затримок і маневрів з декларуванням. За його словами, жодні технічні причини, включаючи "сирість" програмного забезпечення, не можуть бути причиною перенесення запуску системи.

Крім того, прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав неприпустимим зволікання чи можливий зрив запуску системи електронного декларування чиновників і не виключив персональної відповідальності чиновників за можливе відстрочення роботи системи.