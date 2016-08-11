Порошенко відкинув можливість перенесення запуску електронного декларування

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як заявив Порошенко, «події останніх тижнів більш ніж наочно демонструють: маховик боротьби з корупцією в Україні розкручується дедалі швидше. І - наголошую: немає вже такої сили, яка б його зупинила».

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Президент зазначив, що створено принципово нові, абсолютно незалежні від політичних впливів правоохоронні органи. "Перші кроки Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури демонструють, що для них не існує жодних табу… І нема недоторканних осіб", - заявив він.

За словами Порошенка, позитивні зміни почалися в усіх правоохоронних органах. "Коефіцієнт їхньої корисної дії – росте. Неозброєним оком видно, що сьогоднішня прокуратура працює краще за вчорашню… Що СБУ нині ефективніша, ніж будь-коли раніше. Що патрульна поліція заслужено має високу довіру з боку людей. А з колишньої радянської міліції ми розпочали створювати нову українську поліцію, якій по ходу реформування дуже серйозний виклик кидає злочинність", - сказав глава держави.

Крім того, підкреслив він, з вересня стартує глибоке очищення та оновлення судової системи. "В першу чергу, на конкурсній основі от-от почнеться формування буквально з нуля нового Верховного суду", - зазначив президент.

"Одна з головних цілей судової реформи – невідворотність покарання за корупційні злочини. Внаслідок судової реформи боротьба з корупцією вже нікому не нагадуватиме спортивну рибалку - "піймали, показали, відпустили". Ключове слово буде - "посадили", - заявив Порошенко.

При цьому він зазначив, що якби парламент вчасно підтримав його проект змін до Конституції, який передбачає зняття недоторканності з народних депутатів та суддів, високопоставлені корупціонери вже зараз не мали би можливості тікати.

"Корупцію треба викорінювати, але ще краще їй запобігати. Профілактика - кращі ліки. Для цього й потрібен ефективний контроль за доходами та витратами чиновників, суддів, прокурорів, всіх правоохоронців. Із тіні на світло, чого давно чекають люди, мають вийти маєтки, автопарки, гроші всіх "слуг народу", - заявив президент.

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"Інструмент для такого контролю є. Це - електронне декларування всіх активів, яке стартує з 15 серпня. Ще раз наголошую: всі мають вигорнути свої кишені перед суспільством з 15 серпня - іншої дати я не розглядаю і навіть чути не хочу про перенесення! І прошу не вірити чуткам та домислам", - заявив Порошенко.

За його словами, недосконалість відповідного закону та очевидна сирість програмного софт-забезпечення не можуть бути підставою для перенесення старту цього процесу. "Не допущу тут жодних маневрів", - запевнив глава держави.

"Така є моя тверда політична воля як президента України, і вона цілком і повністю відповідає волі народу. І хай її почують всі ті, від кого залежить вчасний старт електронного декларування", - заявив Порошенко і додав, що особисто доклав чимало сил, щоб електронне декларування стало реальністю, тому нікому не дозволить давати задній хід.

"Електронне декларування - незворотне і необхідне. Це – невід'ємна частина всього нашого антикорупційного механізму. Хай ці мої слова стануть початком зворотного відліку часу до 15 серпня. Наші Збройні сили тримають оборону на фронті супроти зовнішнього супротивника, російського агресора. І мій наказ як верховного головнокомандувача: жодного кроку назад у війні з корупцією, нашим ключовим внутрішнім ворогом", - заявив Порошенко.

Європейському Союзі привітали заяву президента України Петра Порошенка про запуск системи е-декларування з 15 серпня без затримок. Про це повідомляє Представницвто Європейського Союзу в Україні у Facebook.

"Ми вітаємо сьогоднішню заяву для преси президента України Петра Порошенка, у якій він підтвердив вчасне запровадження електронної системи декларування статків. Украй важливим є те, що систему буде запроваджено з безпековим сертифікатом, що гарантує кримінальну відповідальність за неправдиві свідчення. Технічний безпековий сертифікат є ключовим. Важливий крок у боротьбі проти корупції в Україні!", - йдеться у повідомленні.