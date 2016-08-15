Глава штабу Трампа міг отримати майже $13 мільйонів з "чорної" каси Януковича - The New York Times

Про це йдеться в статті The New York Times, яка посилається на дані Національного антикорупційного бюро України, пише Українська правда.

"Рукописні бухгалтерські книги (так звана "чорна бухгалетрія" Партії регіонів – УНІАН) показують млн $ 12,7 прихованих грошових виплат, призначених для пана Манафорта від проросійської політичної партії пана Януковича з 2007 по 2012 рік", – йдеться в матеріалі.

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Слідчі НАБУ кажуть, що виплати були частиною нелегальної системи, в рамках якої здійснювалося, серед іншого, спонсорування посадових осіб на виборах.

В Антикорупційному бюро стверджують, що ім'я Манафорта 22 рази фігурує в так званій "чорній касі", в якій містяться дані про корупційну діяльність "Партії регіонів" за 5 років. При цьому мета виплат чітко не вказана. Також зазначається, що ці видатки, зафіксовані в записах від руки, не можна звірити з банківськими записами, а також підписи реципієнтів ще не були перевірені.

Підкреслюється, що наявність імені Манафорта в списках "чорної бухгалтерії" ПР не означає, що він насправді отримав гроші, тому що підписи, які зазначені в колонці одержувачів можуть належати іншим людям.

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Крім того, кримінальні прокурори розслідують групу офшорних підставних компаній, які допомагали членам "Сім'ї" Януковича фінансувати їхній марнотратний спосіб життя.

Зазначається також, що серед сотень угод цих компаній фігурує угода на $ 18 млн щодо продажу активів українського кабельного телебачення товариству, започаткованому Манафортом і російським олігархом Олегом Дерипаскою, який є близьким союзником президента РФ Володимира Путіна.

В свою чергу адвокат глави передвиборчого штабу Трампа заявив виданню, що Манафорт не отримував "ніяких грошових виплат".

Як повідомляв УНІАН, 30 травня НАБУ розпочало розслідування за заявою колишнього першого заступника голови СБУ Віктора Трепака. Він повідомив, що передав до НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів на суму майже 2 млрд доларів ряду колишніх та нинішніх високопосадовців, серед яких фігурує і керівник ЦВК Михайло Охендовський.

13 червня в НАБУ викликали заступника голови Центральної виборчої комісії Андрія Магеру. Також, за даними антикорупційного прокурора Назара Холодницького, викликано на допит і голову ЦВК Охендовського та заступника голови ЦВК Жанну Усенко-Чорну.