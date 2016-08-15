Штайнмаєр закликав Україну і Росію до виконання Мінських угод

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Єкатеринбурзі.

«Був ризик ескалації останнього тижня, якби процес, заснований на Мінських домовленостях, вийшов з-під контролю», - сказав Штайнмаєр.

Він повідомив, що провів переговори щодо ситуації в Криму з главами МЗС України і Росії.

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«Мінські домовленості все ж таки діють і залишаються головною лінією для розв’язання конфлікту», - сказав Штайнмаєр.

Він відзначив, що обидві сторони – Росія і Україна - визнають Мінські домовленості незалежно від результатів розслідування в Криму.

Він закликав йти далі в реалізації Мінських угод.

«Не можна з одного боку оголосити пріоритетними питання безпеки, з іншого боку – політичні питання. За обома напрямами ми маємо домогтися прогресу – це мета наших дій», - сказав Штайнмаєр.

За його словами, всі сторони мусять усвідомити відповідальність у розв’язанні цього «внутрішньоєвропейського конфлікту».

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли вчиненню терактів у окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».

Президент України Петро Порошенко назвав безглуздими і цинічними звинувачення Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму.

«Звинувачення російською стороною України в тероризмі в окупованому Криму звучать так само безглуздо і цинічно, як заяви російського керівництва про відсутність російських військ на Донбасі. Ці фантазії - лише привід для чергових військових погроз на адресу України», - наголосив він.