Штайнмаєр закликав Україну і Росію до виконання Мінських угод
Глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав Україну і Росію виконувати Мінські домовленості та не допустити ескалації конфлікту на тлі ситуації в Криму.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Єкатеринбурзі.
«Був ризик ескалації останнього тижня, якби процес, заснований на Мінських домовленостях, вийшов з-під контролю», - сказав Штайнмаєр.
Він повідомив, що провів переговори щодо ситуації в Криму з главами МЗС України і Росії.
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«Мінські домовленості все ж таки діють і залишаються головною лінією для розв’язання конфлікту», - сказав Штайнмаєр.
Він відзначив, що обидві сторони – Росія і Україна - визнають Мінські домовленості незалежно від результатів розслідування в Криму.
Він закликав йти далі в реалізації Мінських угод.
«Не можна з одного боку оголосити пріоритетними питання безпеки, з іншого боку – політичні питання. За обома напрямами ми маємо домогтися прогресу – це мета наших дій», - сказав Штайнмаєр.
За його словами, всі сторони мусять усвідомити відповідальність у розв’язанні цього «внутрішньоєвропейського конфлікту».
Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли вчиненню терактів у окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».
Президент України Петро Порошенко назвав безглуздими і цинічними звинувачення Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму.
«Звинувачення російською стороною України в тероризмі в окупованому Криму звучать так само безглуздо і цинічно, як заяви російського керівництва про відсутність російських військ на Донбасі. Ці фантазії - лише привід для чергових військових погроз на адресу України», - наголосив він.