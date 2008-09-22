Учора соратниця столичного мера Леоніда Черновецького Ірена Кільчицька народила сина. Хлопчика зростом 52 сантиметри та вагою 3 кілограми 190 грамів нарекли Марком. Це вже друга дитина в Ірени Кільчицької. У лютому 2007 року вона дала життя дівчинці Моніці. Як повідомила "Хрещатику" щаслива мама, вони із сином почуваються пречудово.

Під час пологів були присутніми екс-керівник комісії Київради з питань охорони здоров’я, доктор медичних наук Ольга Богомолець та дружина столичного мера Леоніда Черновецького Аліна Айвазова.