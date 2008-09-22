ПР зробила першу публічну заяву про початок переговорного процесу

Перший заступник Голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді України Олександр ЄФРЕМОВ повідомив на засіданні погоджувальної ради, що фракція офіційно визначила групу осіб, які від її імені вестимуть переговори щодо створення коаліції з іншими фракціями парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами депутата, визначено, що від фракції Партії регіонів переговори з БЮТ вестиме Андрій КЛЮЄВ, з фракцією НУ-НС – Борис КОЛЕСНІКОВ, з фракцією КПУ – Микола АЗАРОВ і з блоком Литвина – Олександр ЄФРЕМОВ.

О.ЄФРЕМОВ зазначив, що це повідомлення робиться для того, щоб фракції ВР знали, «з ким входити у переговорний процес» щодо створення коаліції в парламенті.

За його словами, фракція Партії регіонів хоче, щоб цей переговорний процес «був публічним».

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК з приводу цього повідомлення ПР зазначив, що це «перша публічна заява початку переговорного процесу про створення коаліції».